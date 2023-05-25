觀光局指出，隨著2月20日重新開放港澳旅客來台自由行後，港澳旅客便快速回流，4月來台港澳旅客達10.18萬、居來台國際旅客之首。累計前4月來台旅客達162萬人次，其中以香港居首、韓國居次、日本位居第三。

香港籍的Chan Yee Ling此次已是第三次訪台，更是疫後首次帶全家來台旅遊，預計在台6天、主要安排北投、台北動物園等北部地區親子遊程。她驚喜表示，此行不但抽中5000元消費金，還幸運成為2023年第200名旅客，已迫不及待要帶孩子好好享受台灣美食和美景。

觀光局表示，今年起致力運用多元行銷管道宣傳推廣，包括啟動日本、泰國市場最新觀光代言人，參加柏林ITB及吉隆坡MATTA等大型旅展，讓業者重新熟悉台灣觀光新產品，香港市場疫後以山林、海洋、美食為主題強力行銷台灣觀光等。

而台灣自5月起將COVID-19防疫降級、解除相關管制，來台旅遊更加便利，觀光局趁勢祭出多項吸客優惠措施，包含重啟過境半日遊、啟動團體旅客來台獎助每團5000元至5萬元優惠、自由行旅客來台抽消費金5000元活動等優惠措施。

同時，順應日本8日防疫降級時機，觀光局5月中率團赴東京辦理觀光推廣會，加強來台觀光旅遊之宣傳力道，吸引國際旅客將台灣列為首選旅遊目的地，搶攻全球市場旅客來台觀光，體驗台灣獨有的自然美景、歷史古蹟及特色美食。

展望後市，觀光局表示，將持續透過參加旅展、舉辦推廣會、雙邊會議交流、加強媒體宣傳、促銷優惠專案等方式齊力宣傳，全力衝刺台灣觀光，達成今年來台旅客600萬人次目標。