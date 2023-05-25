車用及伺服器等產品開始進入收割，尤其是高階伺服器出貨逐步放量，加上成本降低，推升建準毛利率逐季攀高，今年第1季合併毛利率攀升至26.45%，營業淨利率達11.31%，分別年增7.85個百分點及7.17個百分點，單季稅後盈餘為2.77億元，年增81.58%，每股盈餘達1.11元。

建準前4月合併營收為41.78億元，年增4.26%，展望第2季，李為仁表示，高階伺服器占比會再提升，第2季產品組合可望比第1季更好，第2季毛利率優於第1季應可期待，至於下半年的毛利率，雖然因NB銷售可望觸底反彈，但NB毛利率低於平均值，可能會稀釋掉部分毛利率，但若高階伺服器銷售持續往上，毛利率往下掉的機會不大，預期下半年毛利率仍有改善的空間。

目前建準高雄廠月產量約30萬台、廣西北海月產量約700萬台到800萬台、昆山廠月產量300萬到330萬台，建準表示，公司全球有五個生產基地，風扇月產能達1940萬台，散熱模組達150萬組，其中台灣高雄月產能120萬台、廣西北海一廠月產能720萬台，廣西北海二廠月產能300萬台，江蘇昆山月產能風扇500萬台，另散熱模組150萬台，菲律賓巴丹月產能300萬台，現有產能可以因應訂單增加需求。

為因應美中貿易戰，未來建準將持續擴大菲律賓的布局，預計今年底月產量就可望拉升至300萬台，公司目標是將菲律賓的總產量拉升到總集團的4至5成。