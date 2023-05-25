小編今（25）日精選5件不可不知的國內外財經大事。蘋果2022年會計年度供應鏈名單總共有186家廠商，較前一年度減少了4家。在台系廠商方面，雖然持平45家，但聯詠、華邦電、致伸科技、瑞儀光電、白金科技（未上市）5家新進入、5家被移出。中國大陸廠商則是5進8出，縮減為49家廠商。

進榜的台系廠商中，半導體方面，包括幫蘋果代工處理器的台積電、封測大廠日月光、觸控與顯示晶片聯詠、高速傳輸IC譜瑞-KY、記憶體大廠南亞科與華邦電。電路板族群包括軟板、硬板、載板，則有華通、台郡、嘉聯益、欣興、燿華等廠商。

【1】蘋果鏈名單 台系45家上榜

蘋果公司公布2022年會計年度供應鏈名單，台灣有45家廠商上榜，包括台積電、日月光、正崴、大立光、南亞科、和碩等。但奇鋐、英業達、景碩，科嘉-KY、台耀科技等5家台廠則被移出榜單之外。

【2】康寧開第一槍漲價20％ 面板看漲

玻璃基板大廠美商康寧宣佈自第三季起全面調漲所有玻璃基板的價格，而且漲幅高達20％！這是康寧自2021年以來第三度漲價，而且一口氣大漲20％，漲幅更是史上最大，有望帶動面板報價。康寧表示，主要是反映通膨和成本上揚。在康寧開了第一槍之後，後續是否有其他零組件跟進漲價值得關注。

【3】央行：主權基金可循日韓星模式

立委提案修正中央銀行法，擬用我國外匯存底10％，成立主權財富基金。央行總裁楊金龍24日表示，央行一向持開放立場，並不反對成立主權基金，包括日、韓、星三國的主權基金模式都可效法，但他強調，應制定專法而非修央行法，且不宜無償撥用外匯存底，且最終應由政府「最高層」決定。

【4】海外再下一城 Gogoro賣進韓國

電動機車商Gogoro加速海外布局腳步，24日宣布與韓國Bikebank合作，將在今年第三季以Dotstation品牌在韓國銷售電動機車，這也是Gogoro繼於首爾美食外送業務輸出電動機車與電池交換系統後，正式在韓國對一般大眾銷售電動機車，預計電池交換網絡將擴及包括首爾等全韓八大城市。

【5】美債違約倒數 避險金改抱微軟、嬌生公司債

美國恐在6月爆主權違約，白宮與國會的債限談判仍不見落幕跡象，倒債陰影籠罩下，被視為全世界最安全投資的美國公債跌落神壇，投資人改抱具有3A頂級信評的微軟、嬌生公司債。