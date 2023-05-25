先前又在IG影片亮槍的灰熊明星後衛莫蘭特，如今可能遭逢下個球季長期禁賽處分，沒想到他在25日突然接連發布IG限時動態，先後跟自己的父親、母親與女兒示愛，接著留下「BYE(再見)」字眼，引發外界相當關切他是否想不開，但他很快就把這些限動刪除。

根據《TMZ》第一時間爆料，在莫蘭特做出這些令人摸不著頭緒的舉止後，當地警方特地為他進行安危檢查，警方最後發現他並沒任何危險，只跟警方表示他想要暫時遠離社交媒體，且想放開與休息，卻讓外界感覺虛驚一場。

年僅23歲的莫蘭特，先在今年2月爆發亮槍風波，結果遭到聯盟與灰熊禁賽8場，也因此無緣選進年度球隊之中，沒想到他與灰熊才在季後賽首輪遭到湖人淘汰出局，又在跟友人出遊影片當中，不小心再次亮出槍械引發爭議。

由於這次莫蘭特亮槍事件屬於累犯，聯盟與灰熊都認定他並沒有從之前禁賽學到教訓，正在考慮讓他下季長時間禁賽，甚至最嚴重可到整季禁賽，也讓他的未來充滿未知數，只能這名早就算是全明星等級的年輕球員太不懂得自重了。