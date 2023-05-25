美國女歌手蒂娜透娜（Tina Turner），以與生俱來的獨特嗓音，征服一票歌迷的耳朵，成為史上暢銷歌手之一，不過晚年健康亮起紅燈的她，昨(24日)在家中逝世，享壽83歲，回顧她的一生可說是命運多舛，不僅遭前夫家暴，離婚後還當起清潔工養家餬口，連相依為命的兒子，都選擇輕生結束生命，坎坷命運讓人不勝唏噓。

蒂娜透娜在舞台上熱力四射的模樣，很難想像走下舞台後，人生卻是佈滿荊棘，年僅11歲的她在雙親離婚後，便搬去與親戚同住，原本要當護士的她，某次因緣際會下到夜總會表演，竟獲得一致好評，便組樂團踏入歌壇，不僅成為70年代最成功的樂團，還曾幫超級樂團「滾石」暖場演出，正當事業如日中天之際，更與成員艾克‧透納（Ike Turner）結婚，可說是愛情事業兩得意。

不過蒂娜透娜這段婚姻，並非外界想像般美好，為了擺脫遭丈夫家暴夢魘，不惜拋棄名下財產，扛下巡演毀約的賠償責任，只為了拆團後能後保住藝名「蒂娜‧透娜」，而這段16年婚姻，在離婚官司落幕後畫下句點，與丈夫分道揚鑣後，蒂娜透娜當起清潔工賺取微薄收入，好在未被命運之神放棄的她，東山再起後，不僅榮獲12座葛萊美獎，更名列《滾石雜誌》最成功藝人之一，唱片銷量更超過上億張，成為暢銷歌手之一。

不過命運多舛的她，2018年才與大兒子天人永隔，未料4年後小兒子竟輕生結束生命，讓再次面對喪子之痛的她悲痛不已，此外，在出版自傳《我的愛的故事》中，更透露曾中風、罹患大腸癌，還做過腎臟移植手術，只為了搶救小16歲的現任德國籍丈夫，先前她在社群媒體上傳影片，慶祝達到人生的里程碑，更不忘強調：「我度過了難關，我對人生沒有任何怨言。我現在是個幸福的人」，樂觀面對人生的態度，值得所有人效仿。

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