周三收盤，道瓊指數跌255.59點或0.77%，報32,799.92點。標普500指數跌30.34點或0.73%，報4,115.24點。那斯達克指數跌76.08點或0.61%，報12,484.16點。費城半導體指數跌53.35點或1.68%，報3,124.09點。

美國府會兩黨談了幾個回合仍然沒有結論，在6月1日大限到來前提高31.4兆美元債限的協商還是沒有進展，隨著災難性違約的風險越來越大，投資人也越來越不安。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）大漲8.09%，收在20.03點，徘徊在3周高點附近。

聯準會的政策動向也是市場關注的焦點。聯準會發布的5月會議紀要顯示，上個月聯準會官員大多認為「進一步升息的需要」已經變得「不太確定」。

投資人預期聯準會將在6月13日、14日開會時，暫停其激進的升息行動。

聯準會理事沃勒（Christopher Waller）表示，他對通膨此事缺乏進展感到擔憂，雖然在下個月的央行會議跳過一次升息是有可能的事，但不太可能結束升息行動。

標普500指數11大類股僅能源股收高，終場漲0.52%，受惠於油價大漲近2%。地產股跌2.21%，跌幅最大；其次為金融股跌1.31%。

紐約證交所下跌與上漲股數比為3.71：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為2.34：1。

標普500指數沒有成份股創下52周新高、14檔創新低。那斯達克指數有38檔成分股創52周新高、110檔創新低。

美國交易所成交量總計約97億股，過去20日均量為105億股。

盤後，目前道瓊指數期貨小跌0.15%，因惠譽以倒債風險升高為由將美國3A信評列入「負面」觀察。受輝達盤後飆漲帶動，那斯達克100指數期貨大漲1.45%。