●花旗集團周三股價下跌3.1%，該銀行終止以70億美元出售其墨西哥消金業務Banamex，並將尋求分拆上市。

●安捷倫科技公司（Agilent Technologies Inc）下修全年營收獲利預測，股價下跌近6%，收在120.99美元。

●報稅軟體TurboTax母公司Intuit Inc獲利意外疲弱，股價大跌7.5%。

●網飛（Netflix）漲2.49%，收在364.85美元。該串流媒體巨頭打擊「寄生帳號」的行動進一步擴大至美國、台灣等100多個國家，未來只有同住者才能共享帳號。

●輝達（Nvidia Corp）周三盤後股價漲約25%，稍早前一度漲近30%，這家人工智慧（AI）狂潮下的大贏家第一財季營收71.9億美元、每股盈餘1.09美元均較前一年同期大幅放緩，但表現優於市場預期，而第二財季營收預測也意外強勁。此外該公司宣布將提高AI晶片產量以滿足持續飆升的需求。受此激勵，AI概念股盤後齊揚，市值總計爆增3000億美元。