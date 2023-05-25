澎湃新聞25日報導，中國新任駐美大使謝鋒23日晚抵達紐約履新。復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯指出，經過前兩個多月的「凍結」後，現在中美高層交往開始重啟，接下來美方應該會有一些內閣級別官員陸續訪中。

至於這些潛在的高層交往是否會推動中美關係改善，吳心伯認為，還需要觀察接下來的見面和互訪能否產生積極效果。在具體的問題領域，能否解決一些問題，增進合作。「目前還不能太樂觀」。

澎湃新聞報導，對於美國官員來說，擁有超過30年外交經驗的謝鋒是經常打交道的老熟人了。談及謝鋒在美將開展工作重點，吳心伯分析，謝鋒有著長期對美工作經驗，和美國各界很熟悉，也很講究外交工作的政治性與專業性。履新之後，他首先應該會積極地同美國各界交往，傳遞中方處理對美關係的立場，進而推動兩國合作與交流的發展。

值得一提的是，近段時間以來，美方顯示期待同中國恢復對話與高層交往的趨向。

基於美方近期一系列對華喊話及表態，吳心伯分析稱，謝鋒履職之後，可能有更多機會和拜登政府的高級官員接觸。同時，這也是謝鋒第三次去華盛頓任職，前兩次都是在中國駐美大使館工作（2000年-2003年，任中國駐美使館參贊；2008年-2010年，任中國駐使館公使）。所以，美國人比較熟悉謝鋒，認為他是一個有能力的職業外交官，美國方面可能會比較樂意和他打交道。

「中美關係不是按照美國的節奏走的。」吳心伯強調，不能美方說關係解凍就開始解凍，中方會根據自身的「打法」來推進（雙邊關係）。具體到美光公司的案例，他進一步解釋稱，中方採取這一措施，實際上是增加了中方下一步在中美商務領域會談中的籌碼。

據中國駐美大使館發言人此前公布的消息，中國商務部長王文濤計畫本周前往美國底特律出席本月25日至26日舉行的亞太經濟合作會（APEC）貿易部長會議，並將與美國商務部長雷蒙多、美國貿易代表戴琪分別會面。

「中方當前就是在『亮劍』，表明我手裡也有牌，這樣才能足夠有效地影響對方，推進改善對華關係，這就是鬥爭的藝術。」吳心伯總結道。

未來幾個月，據美方消息，可能將有多名美國高級官員陸續訪中。盡管中美高層交往顯現出正在恢復的趨勢，但吳心伯認為，「接下來，中美關係的發展仍並不樂觀，仍需觀察這些接觸和對話效果如何。」