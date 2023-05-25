先前在湖人遭到金塊在西區冠軍賽橫掃出局後，「小皇帝」詹姆斯驚傳可能考慮退役，頓時掩蓋所有金塊隊史首次晉級總冠軍賽新聞，一名匿名西區高層接受《看台報告》記者平克斯訪問時痛批，詹皇壓根不想退休，只是想要轉移話題或焦點，讓外界忘記湖人慘遭橫掃。

「詹姆斯下個球季會出賽的，他只是想要改變話題，」這名西區高層表示，「現在大家討論的不是湖人被橫掃出局，而是討論詹姆斯與退休，他向來喜歡控制風像！」畢竟詹皇之前不斷放話退休前想跟大兒子布朗尼同隊打球，怎可能現在就喊退役？

《TNT》知名球評巴克利也在節目中討論到詹姆斯可能退休新聞，「我今天早上太生氣了，我甚至直接把電視關掉，金塊是今年最好的球隊，他們橫掃了對手、隊史首次闖進總冠軍賽，你們知道我很喜歡金塊總教練麥克馬龍，也等不及去丹佛了。」

「但我今天早上看到新聞真的很開心，不！是很生氣，」巴克利說，「我們都愛詹姆斯，他還沒有真正說出他要退役了，但這一切的新聞都應該關於金塊，關於約基奇、賈瑪莫瑞與麥克波特等金塊球員，而不是詹皇退役。」