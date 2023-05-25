大陸歌手陸虎為宮廷劇《延禧攻略》演唱主題曲《看》、片尾曲《雪落下的聲音》，其中以《雪落下的聲音》讓他打開知名度，陸虎2015年公開與小提琴家正妹女友陳曌旭相戀，感情穩定甜蜜，而小倆口昨（24日）則宣布結婚好消息，並曬出一系列合照，幸福模樣羨煞眾人。

陸虎幸福發文：「快看！看那個普通又幸運的男人...笑得多開心...哇哈哈」，照片中，陸虎牽著嬌妻到民政局領證，完成結婚登記，2人開心拿著結婚證拍照紀念、曬出婚戒，隔著旋轉樓梯親吻，畫面相當浪漫、唯美，許多藝人好友也紛紛留言祝福：張遠直呼：「我哭了…我又双叒（ㄖㄨㄛˋ）叕（ㄓㄨㄛˊ）哭了（指又來了）」、王錚亮說：「恭喜虎子，噓噓！幸福滿滿哦！」歌手黃雅莉則祝福：「恭喜虎子和噓噓」，還釣出陸虎放閃說：「我要好好學做飯」。

陸虎結婚了。（圖／陸虎微博）

37歲陸虎參加選秀節目《快樂男聲2007》獲得長沙賽區冠軍、全國13名後正式出道，出道前曾為多名藝人寫歌的陸虎，除了繼續展現音樂長才創作歌曲，他也出專輯、唱紅許多陸劇主題曲，最有名的就是《延禧攻略》主題曲《看》、片尾曲《雪落下的聲音》。