一名26歲男子近日內出現頻尿、泡泡尿、體重下降現象，就醫後發現，男子血糖數值嚴重超標、肝發炎指數爆高，已罹患糖尿病、脂肪肝炎。但在遵循控制糖類攝取量，例如手搖飲，70多天後，血糖、肝發炎指數大幅下滑，糖尿病、脂肪肝炎這兩大疾病幾乎全沒了。

家醫科醫師宋晏仁在《醫師好辣》表示，上述男子在電子業工作，體重破百公斤，求診時主訴，頻尿、泡泡尿、體重下降、口渴，於是他幫男子抽血測相關數據，一測血糖數值超過340（mg/dL），糖化血色素高達15.3%，已是糖尿病患者。

他表示，除血糖外，男子的肝發炎指數高達150，遠超過標準值40；且超音波發現，男子已達重度脂肪肝，「檢查數據顯示，男子已罹患脂肪肝炎。」而脂肪肝炎屬於肝炎的一種，是肝癌三部曲之一。

宋晏仁表示，經詢問男子飲食習慣後得知，男子每天喝手搖飲，於是他要求男子暫停手搖飲、水果或果汁、每餐只吃半碗飯，並配合糖尿病藥物治療。一周後回診，年輕人的血糖降至110多。

此外，男子在配合糖類控制的飲食下，70天後，肝發炎指數由150左右降至50左右，糖化血色素由15.3%降為7.1%。宋晏仁說，雖男子肝指數與血糖數值尚未完全符合標準，但已大幅度改善。

他提醒，年輕人的脂肪肝來得快，但去得也快，只要配合良好飲食控制，代謝疾病與肝臟異常都可以快速獲得改善。