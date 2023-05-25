「雞排妹」鄭家純（現改名為：鄭采勻）昨(24日)發文承認被民進黨約談詢問參選意願，但最新的通知是被拋下一句「有異動」，結果還不得而知。對此，和她是死對頭的陳沂說話了，酸說：「有前科是不是比較容易選上立委？家純啊～前科是我送給妳一輩子的禮物，不用謝」，有人問有前科真的可以參選嗎？陳沂諷刺說：「有前科比較容易選上吧，一堆立委有前科」。

鄭家純昨承認有被「紅色鋼鐵人」潘孟安約談競選意願，網上掀起兩派評價，稍早，鄭家純在臉書分享回應網友勸退的留言，她動怒表示自己並沒有主動爭取徵召，且選區都還沒被通知，不應該把她視為她答應幫忙某人，更強調：「請問現在的沙包是我嗎？」

鄭家純怒回網友。（圖／翻攝自鄭家純臉書）

而鄭家純2021年數度在網上和陳沂槓上，兩人因此互告，陳沂提告鄭家純違反個資法，上月判決出爐，鄭家純遭判有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，仍可上訴，引來陳沂回應：「新聞是三天的，前科是一輩子的」，昨傳出鄭家純被徵召參選，陳沂立刻虧說：「有前科是不是比較容易選上立委？」，並強調自己沒有這麼好說話，沒有參選的想法，「在此表示，我不願意配合！我忙著環遊世界吃喝玩樂，一點都不想為人民服務喔！拿錢來談啊」。

陳沂發文。（圖／翻攝自陳沂臉書）

見此，有網友說：「所以打給選民也會打到20通嗎？」陳沂回：「而且一定要半夜打，打到妳怕」另有人說：「街頭拜票握手不會被告性騷擾嗎？拿附有人家照片的宣傳面紙，是不是想幹嘛？」陳沂表示：「拜票完直接開記者會放飛機杯控訴一輪，選民性騷擾」，還有人寫下：「選前之夜可以請翁立友唱堅持嗎？」陳沂笑回：「競選歌曲：我問天」。