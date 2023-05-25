國際信評機構「惠譽」（Fitch）今天將美國AAA信用評等列入負面觀察名單，反映出目前美國關於債務上限的談判存在不確定性，可能導致史上首度違約。
美國財政部已表示，政府資金用罄引發違約，並可能導致災難性經濟後果的關鍵日期將落在6月1日。
法新社報導，惠譽在聲明中表示，「惠譽仍預期在期限之前解決債限問題。然而，我們認為，無法在期限之前提高或暫停債務上限的風險已升高，造成政府可能開始拖欠部分債務。」
拜登政府表示，政府仍認為有望達成協議，只是還沒有具體跡象顯示談判雙方正朝協議邁進。
國際信評機構「惠譽」（Fitch）今天將美國AAA信用評等列入負面觀察名單，反映出目前美國關於債務上限的談判存在不確定性，可能導致史上首度違約。
美國財政部已表示，政府資金用罄引發違約，並可能導致災難性經濟後果的關鍵日期將落在6月1日。
法新社報導，惠譽在聲明中表示，「惠譽仍預期在期限之前解決債限問題。然而，我們認為，無法在期限之前提高或暫停債務上限的風險已升高，造成政府可能開始拖欠部分債務。」
拜登政府表示，政府仍認為有望達成協議，只是還沒有具體跡象顯示談判雙方正朝協議邁進。
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