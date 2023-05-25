澎湃新聞25日報導，大陸公務接待中，各地的餐費標準都是多少？近期，大陸多所大學發布的《公務接待管理辦法》予以明確，最高300元（人民幣，下同，約合新台幣1320元）每人次。

武漢科技大學新修訂的《武漢科技大學公務接待管理辦法》稱，一般公務接待中，接待對象來訪期間應當按照規定標準自行用餐。確因工作需要，接待單位可以安排公務接待用餐一次。院士專家、省部級幹部不超過200元／人／次，其他人員不超過150元／人／次。同一批次接待人員，按照最高職務級別對應的標準安排用餐。

接待單位和派出單位領導的工作人員（司機、祕書），如果屬於接待或陪餐人員，按接待費標準就餐。如不屬於公務接待範圍，按照同城工作簡餐每人次不超過40元的標準就餐。學校還明確，同城公務活動嚴禁相互吃請，確因工作時間較晚、返程距離過遠或者當日需要連續工作、自行用餐有困難的，接待單位可安排盒飯、分飯或不超過40元／人標準的工作簡餐。

另外，外賓宴請及日常伙食招待應當注意節儉，提倡採用自助餐等形式。外賓來校期間，宴請不得超過2次，一般按每人次不超過300元的標準控制，冷餐、酒會、茶會分別為每人每次150元、100元、60元；日常伙食費按每人每天不超過300元的標準控制（以上標準含酒水）。

西安工程大學近期印發的公務接待管理辦法也提出，接待對象應當按照有關規定標準自行用餐。確因工作需要安排用餐的，每批接待對象可安排一次公務用餐，原則上安排在校內餐廳，不得在私人會所、高消費餐飲場所接待。

具體而言，省部級、院士及其隨行人員，人均總費用不超過 160元；廳局級、教授及其隨行人員，人均總費用不超過 140元；縣處級及其他人員人均總費用不超過 120 元。

近期，《江蘇理工學院公務接待管理實施辦法（修訂）》也已經學校研究通過。根據該辦法，常州市城區之間不得安排接待用餐，因執行公務確實無法回家或回單位食堂就餐的，需填寫《江蘇理工學院工作用餐審批單》，經單位（部門）負責人審批後，可在早餐30元／人、中餐80元／人、晚餐80元／人標準內憑據報銷工作餐。

江蘇理工學院亦表示，接待對象原則上應自行用餐，確因工作需要，接待單位可以安排一次用餐，每人每餐標準不超過150元，特殊情況下，經學校主要領導審批，最高不超過200元／人。來訪人數較多，提倡用自助餐，用餐標準不超過150元／人。

另外，伊犁師範大學辦公室網站4月掛出的《伊犁師範大學公務接待管理辦法（修訂）》顯示，接待對象應當按照規定標準自行用餐。確因工作需要，可以安排工作餐一次，工作餐標準為70元／人。經學校同意邀請的指導工作、專案申報、講學等專家、教授及特殊情況，就餐標準可略高於以上標準，但不得超過120元／人。