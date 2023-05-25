最近再次陷入可能跳槽湖人跟「小皇帝」詹姆斯重新聯手的獨行俠後衛厄文，25日在社群媒體進行直播，親自說明最近接連謠言真實狀況，「今年夏天我將成為自由球員，但我並不急著做出決定，當媒體提到我，且討論我可能加盟球隊，我尊重請求大家，能不能不要再關注那些？」

甚至針對厄文效力籃網期間所爆發的拒打新冠疫苗，以及分享反猶太言論等爭議舉動，厄文也特別說明，「許多人綁架了我的名字，很多關於我過去的故事都不是真的，我有信心未來說出真相。」代表他根本不承認自己曾做過那些引爆爭議的誇張舉止。

事實上，厄文不僅在籃網接連爆出脫序舉止，就算今年2月跳槽獨行俠跟東契奇聯手，也被爆出兩人不和謠言，甚至造成原本闖進季後賽呼聲很高的獨行俠，最後連附加賽也打不進去就告淘汰，就算他替獨行俠打了20場，場均交出27.0分、6.0助攻及5.0籃板的優異表現。

儘管厄文這樣公開要求大家別再關注他的未來動態，可是外界都在關心，他是否願意降薪繼續留在獨行俠證明自己，還是如同謠言一樣跳槽湖人跟詹姆斯重新聯手，接下來不管傳出什麼謠言也不奇怪，外界還是會努力替他找尋「新東家」的！