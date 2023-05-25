Michael King launched his pitch com into the stands pic.twitter.com/N6RZlkLd7G — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) May 24, 2023

洋基牛棚投手金恩（Michael King）直球速度可來到95英哩，但他對於投擲棒球以外的東西並不在行，由於投捕暗號發送器PitchCom使用不順，金恩果斷將它丟回板凳區，卻意外飛向觀眾席。

昨（24）日主場交手同分區隊伍金鶯，金恩在落後一分的情況登板，9局先以三振拿下第一個出局數後，金恩便將掛在腰帶的PitchCom丟向自家板凳區，賽後他解釋，即便自己是發送滑球的信號，捕手收到的卻是沉球的球種，金恩笑著表示，「我不習慣丟長方狀的小型電子設備，以為會在板凳區前落下來，結果卻像飛盤一樣飄走了，差點打到一位女球迷。」

場邊工作人員從該球迷手中收回PitchCom，不過PitchCom是大聯盟提供給球隊的設備，其中有一項規定是：「如果遺失暗號發送器或接收器，將收取每一台5000美元（約新台幣15萬4198元）的更換費。」金恩聽聞後表示自己並不知情，當被問及如果PitchCom沒有找回，洋基是否會向自己提出索賠，「我希望不要變成這樣，能找回來真是太好了。」

金恩負擔2局投球工作，沒有被打出任何安打，投出3K、1保送，洋基9、10局各打下1分完成逆轉，金恩也順利拿下本季首場勝投，PitchCom事件沒有對他造成影響。