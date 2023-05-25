因俄烏之間的戰爭持續不斷，拜登政府近日表示同意提供烏克蘭包括F-16在內的武器支援，退役中將帥化民22日對此指出，「F-16沒有經過真正戰場上的考驗跟測試，證明它有多厲害」。軍事專家梅復興則反駁，F-16系列自服役以來，44年間經歷多次戰爭洗禮，在空對空作戰更是有優異的表現。

帥化民22日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中提到，「澤倫斯基一開戰就喊要F-16，主因為烏克蘭沒有空優，他知道跟美國要F-35B、F-22是不可能的，只能選了F-16」，帥還稱，「F-16戰機已經是幾十年前的產品了，全世界賣了四千多架，但是沒有經過真正戰場上的考驗跟測試，來證明它有多厲害，且而這次F-16要面對的是俄羅斯的S-300、S-400，皆是很好的防空飛彈武器」。

對於F-16的戰績，梅復興在臉書粉專《鈞事評論（梅復興 臺海安全研析）》披露，事實上F-16系列服役44年來早已歷經多次戰爭洗禮，從中東貝卡山谷、歌劇行動、黎巴嫩，到二次波灣戰爭，阿富汗，到巴爾幹半島，利比亞，葉門，敘利亞，乃至於希土跟印巴等小規模衝突中，幾乎都有參與，且成功執行對地打擊任務的架次更是已經多到不計其數。

梅復興指出，F-16早就有被地面火力擊落的記錄；但在空對空作戰，F-16的記錄迄今為止達到72比2，一架是被巴基斯坦自己友機誤擊造成的，另一架遭擊落是發生在希臘跟土耳其的交戰，事情經過目前尚有爭議。梅強調，「武器裝備再好、再強也不可能是金剛不壞之軀，在實戰中難免會被敵火擊毀擊傷，故單看有否戰損恐非唯一有意義的指標。」

至於F-16之所以能在世界各國暢銷，梅復興分析，除了美國的全球軍事霸權與廣泛盟邦體系因素外，該戰機的傑出性能以及前述的優異戰績顯然也不無關係，儘管幾十年來F-16曾遭地面防空火力擊落過很多次，但各國對其的軍事專業評估顯然未因此而掉漆，F-16也因此能保持寶刀不老，現在甚至還準備要轉戰烏克蘭了。梅還說到，「反過來想，蘇聯/俄羅斯產製的各型戰機過去數十年來被F-16擊落了不知多少次，那對其口碑與市場又該有何影響呢！？」

對於梅復興的分析，網友留言，「F-18也有被導彈擊落紀錄，連F-117都有被擊落紀錄，更何況數量龐大的F-16」、「武器就是要經過戰爭的驗證，成功或失敗不是重點，而是如何精進！」、「人在江湖裡，那能不挨著，同樣的，不管哪種飛機只要飛上天，飛到敵對的那方就有可能被打下來」、「F-22、F-35被擊落還有點機會動搖用戶信心」、「空對空戰績也太離譜了！」