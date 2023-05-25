大陸中央紀委國家監委網站25日公告，日前中央企業7名管理人員正接受紀律審查和監察調查，現通報如下：

1.國家電網原國網智慧電網研究院建設工作領導小組辦公室常務副主任王紀年涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受河南省紀委監委紀律審查和監察調查。

2.中國華能煤業有限公司原一級諮詢謝俊文涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中國華能紀檢監察組和北京市監委紀律審查和監察調查。

3.中國一汽奔騰轎車有限公司銷售分公司副總經理蘭曉兵涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中國一汽紀委和吉林省公主嶺市監委紀律審查和監察調查。

4.中國中化中化能源股份有限公司中化泉州石化有限公司黨委委員、紀委書記劉其峙涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中國中化紀檢監察組和福建省泉州市監委紀律審查和監察調查。

5.中鋁集團中國長城鋁業有限公司河南長城資訊技術有限公司原黨委書記、總經理矯琨涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中國長城鋁業有限公司紀委和河南省鄭州市上街區監委紀律審查和監察調查。

6.通用技術集團國際物流有限公司副總經理鄭宇涉嫌嚴重違紀違法，已主動投案，目前正接受通用技術集團紀檢監察組和山西省晉中市監委紀律審查和監察調查。

7.兵器工業集團山東北方現代化學工業有限公司倉儲公司原會計史靜涉嫌嚴重違紀違法，已主動投案，目前正接受兵器工業集團紀檢監察組和山東省濟南市監委紀律審查和監察調查。