香港女星陳法蓉當年「香港小姐」冠軍後進入演藝圈，跨足戲劇與歌唱領域，比現相當亮眼，而至今56歲的她，身材和狀態保養得十分完美，而近日她在1990年時參加國際華裔小姐選拔的「泳裝照」出土，精緻的五官與穠纖合度的身材曲線，令許多網友大讚她是真正的女神。

從曝光的相片中可見，陳法蓉頂著一頭微捲短髮，臉上略施脂粉，看得出白皙五官相當標緻，一身墨綠色的連身泳裝，雖然不如比基尼火辣，但徹底展現出陳法蓉纖細高挑的身材，修長美腿更是超級吸睛。令許多網友感嘆，那個年代的美麗無須濾鏡，陳法蓉可說是真正的女神。

事實上，陳法蓉踏入娛樂圈的首部作品《人在邊緣》，就與港星黎明和劉青雲合作，另外也拍過「歌神」張學友的音樂特輯，發展相當多元，其中又以出演張衛健版《鹿鼎記》的太后及龍兒角色，而被封為「最美太后」。

此外，陳法蓉的感情生活也備受關注，她曾交往過倪震、許晉亨、朱明等公子哥，戀情卻都不長久，56歲的她至今小姑獨處，好在她已看開，曾在社群透露喜歡獨處的感覺，更進一步吐露戀愛的原則：「對愛情還是保持點兒潔癖，不隨便開始，不急著妥協。」令許多網友佩服不已。