台中一名人夫凌晨返家時，竟目睹一名劉姓男子只穿內衣褲與妻子共處一室，事後調閱與妻子公用的車子行車紀錄器，才意外發現妻子與劉男互以「小老婆」、「老公」互稱，對話內容則在談論性行為細節，讓他崩潰控告2人。台中地院審結，判2人須連帶賠償20萬元為適當。可上訴。

判決書指出，人夫主張，與妻子於2002年間結婚，去年11月他返家時，竟目睹劉姓男子只穿著內衣褲坐在臥室床上，妻子才急忙結識劉男為熟識友人，因對方有榮民身分，配眼鏡比較便宜，才會邀請對方一起配眼鏡等語。

人夫指出，但他事後檢視與妻子共同持有的轎車行車紀錄器，發現妻子與劉男在車上互以「小老婆」及「老公」稱呼，內容是擔憂他有無聽見2人發生性行為的聲響等，讓他深感受辱，憤而控告2人求償100萬元精神撫慰金。

台中地院審理時，人妻否認做出侵害配偶權的行為，認為丈夫私下偷窺她與劉男的對話紀錄，有妨害他人秘密的疑慮；法官勘驗證據後，認定人妻與劉男均為有配偶之人，應該避免共處一室，遑論劉男下身僅穿著內褲與人妻獨處，明顯逾越普通男女的一般社交行為，且2人互稱老公老婆，還互相傾訴愛意及討論性事，足以認定侵害人夫配偶權，酌情後判2人應連帶賠償20萬元。可上訴。