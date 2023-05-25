國泰空服員疑似歧視旅客風波最近鬧得沸沸揚揚，女星李蒨蓉稍早發文表示，其實不只一家航空，她搭其他家飛機也遇過被地勤歧視翻白眼的經驗，主因是她辦了號稱可以使用貴賓休息室的聯名卡，出發前已確認不管買的艙等為何，都一定可以使用貴賓室，沒想到到了現場卻被拒絕，還有地勤在私下說閒話大聲說：「李蒨蓉硬闖貴賓室」，讓她原地氣炸。

李蒨蓉稍早發文表示，這兩天看到國泰航空的新聞，認為如果是有建設性的客訴，能改善眾人未來被服務的品質就是好事，她認為不管搭的是何種艙等、國籍都不該被歧視，她回憶起去年底到洛杉磯陪兒子出國讀書，因為需要就辦了一張需要年費、可以快速累積里程數的聯名卡，出發前她還有致電問發卡銀行，確認不管坐的是何種艙等，都可以使用貴賓室，沒想到買了豪華經濟艙的她，到了現場卻被告知必須保留座位給真正有買商務艙的旅客。

李蒨蓉說，這位地勤先生從頭到尾都沒有眼光直視他們，只道歉表示他們不可能將生意往外推，因為如果讓他們進貴賓室，航空公司可以向銀行請款，最後還提議他們到來回需要20分鐘的隔壁航廈，但李蒨蓉只剩40分鐘就要登機，李蒨蓉此時回應自己願意過去，但想問這位地勤的名字，因為她想要客訴，聞此，地勤先生翻了個白眼，接著改口說：「我來看看裡面還有沒有位子」。

或許是發現外面有紛爭，此時航空公司的督導出現，建議要帶李蒨蓉到頭等艙休息是吃冰淇淋，李蒨蓉說：「我當然是婉拒了，我又不是來佔便宜的」，並表示只是不滿一開始被冷漠、輕視的態度對待，最誇張的是，當李蒨蓉進貴賓室坐在樓下時，聽到某位地勤小姐在樓上大聲喊：「李蒨蓉硬闖貴賓室」，卻不知道李蒨蓉的老公就在該位地勤小姐的背後，讓李蒨蓉當場原地爆炸，接著去找對方對質，對方不承認，李蒨蓉便提議調監視器並表示一定會客訴。

最後，李蒨蓉無奈表示，督導又出現說要請吃冰淇淋，還提議這次使用貴賓室不扣信用卡，她則強調，自己從頭到尾沒有要佔便宜，辦這張卡的目的就只是累積里程數和使用貴賓室而已，並呼籲無論如何瞧不起客人，工作時都應該收起自我優越感，而她也不會因為這次經驗拒搭該家航空公司，只是明白有不尊重人的地勤，而網友回應：「就算妳是一般人，他們都沒有資格說出那句話」、「說真的因為妳是藝人，如果妳當場大飆就會被媒體放大檢視，這口氣真是忍的辛苦」、「這位督導到底是有多愛冰淇淋！意思說火大吃冰就能降溫的概念嗎！」、「其實大部分人都超好的，少部分自以為是」。