大陸工業和信息化部24日公佈資料指出，統計至4月底，大陸包含中國移動、中國聯通、中國電信等3家基礎電信的5G行動電話用戶達6.34億戶、占行動電話用戶的37.1％。而5G基地站總數則達到273.3萬個，佔有目前移動基地站總數的24.5％。

根據中新網引述大陸工信部指出，1到4月，大陸資訊信息行業整體運行平穩。電信業務收入穩步提升，業務總量保持較快增長；5G、千兆光網、物聯網等新型基礎設施建設加快推進。前4月電信業務收入累計完成5699億元（人民幣，下同）、年增率7.2％，按照上年不變價計算的電信業務總量同比增長17.6％。

其中，IPTV、互聯網數據中心、大數據、雲端計算、物聯網等新興業務保持較快增勢，1到4月共完成業務收入1250億元、年增率22.3％。雲端計算和大樹鋸收入也分別年增50.7％、45.4％，物聯網業務收入則成長26.1％。

另截至4月底， 3家基礎電信企業的行動電話用戶總數達17.07億戶。其中，5G行動電話用戶達6.34億戶，家庭戶均接入頻寬達397.2Mbps／戶，年增28.6％。蜂窩物聯網終端使用者20.11億戶，占移動網終端連接數（包括行動電話使用者和蜂窩物聯網終端使用者）的比重達54.1％。