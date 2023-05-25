喉嚨不適是許多人常見的症狀，但其實不只感冒，也有可能是其它疾病所引起。義大醫院家庭暨社區醫學部預防醫學科主任洪暐傑表示，曾遇過一位60多歲婦人來求診，自述有喉嚨卡卡的症狀，擔心罹患癌症，但能做的檢查都做了，卻還是找不到原因。經進一步問診及綜合評估先前檢查結果，醫師認為她應是罹患焦慮症。並分享6種症狀，若符合3個以上就要就醫診斷。

為何焦慮症會有喉嚨卡卡的表現，醫師洪暐傑在臉書專頁發文解釋，這是因為處在壓力時，喉嚨肌肉會收縮，這時候就會讓人感覺卡卡的；焦慮也是相同的，會讓喉嚨肌肉收縮，產生了異物感。

洪暐傑指出，焦慮症的症狀很多，除了喉嚨卡卡外，從頭到腳都可能會有相關症狀，像是胃會有攪動感、頭痛頭暈、手腳出現刺麻感、坐立難安、肌肉疼痛如背痛、感覺心跳較快、心悸、呼吸比較急促、睡眠差、噁心反胃、口乾舌燥等。如同上述該名婦人所述，不只喉嚨卡，還時常覺得肩頸僵硬痠痛，晚上就寢得躺很久才能入睡，且一點聲音就會被吵醒，有時也會有點頭暈。

洪暐傑進一步說明焦慮症的診斷標準，若出現坐立難安、容易疲勞、注意力不集中、暴躁易怒、睡眠障礙、肌肉緊繃，只有這6種症狀符合3項以上，同時在過去6個月，有症狀比沒症狀的日子還多，就要找醫生進一步診斷評估。

洪暐傑提到，本身屬於完美主義或是急性子的人，會更容易焦慮，前者會想很多、很遠，一直假設過多未知的未來，是造成焦慮的原因之一；後者常會讓自己很緊繃、無法放鬆，一但事情快要來不及或是無法順利完成，就會更加緊張焦慮。

至於該如何改善？洪暐傑說，「減少假設」這點很重要，對於未來的事情若假設太多，會增加許多莫名的壓力，而且這些假設都會往不好的方面想；另外生活中要減少如果、可是、雖然、假如等字詞，這些詞句是增加焦慮壓力的兇手，要學習著改變自己的想法。