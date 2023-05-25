捲入im.B詐騙案的民進黨立委陳歐珀，是否將成為拖垮民進黨的稻草，各界都在等待更深入的調查，國民黨台北市議員鍾沛君指出，從過去大鬧前總統馬英九母親靈堂，到這次捲入詐騙案，陳其實一直以來都沒變，但變的是民進黨的態度，狂酸是「不知恥近乎神勇」。

鍾沛君23日在《少康戰情室》表示，2014年馬英九母親過世，陳歐珀跑去靈堂大鬧一場，引起全民公憤，當時的民進黨火速道歉還祭出停權處分，可謂是「知恥近乎勇」，但如今的陳還是當初那個他，只不過民進黨卻不敢正面認錯，根本是「不知恥近乎神勇」，也因此「陳歐珀會不會變林智堅2.0，關鍵不在陳，而在民進黨」。

此外，鍾沛君提到，蘇嘉全2011年選副總統時，太太就被爆出參加了一場有猛男秀的生日會，當時搞得滿城風雨，結果2020年一場曾耀鋒（曾國緯）有參與的餐會，明明早就有來賓名單可以看，但蘇夫婦還是到場。

鍾沛君強調，民進黨近幾年最為人詬病的「黨政媒商黑」5環相扣，早就在暗處不斷地、緊緊地牽絆在一起，只是我們不知道，現在隨著照片跟餐敘曝光，我們才知道「民進黨在執政這8年，可從來都沒有閒著過」。

針對蘇嘉全太太看猛男秀一事，依2011年12月9日公視新聞網報導，蘇嘉全為太太的行為不符合社會期待而公開道歉，並強調那已是10年前的事，太太事前也不知有猛男秀的表演。