根據中央社指出，2023年世界大學實質影響力（World’s University with Real Impact, WURI）日前公佈排名，國立東華大學於「創新大學價值」項排名第89名及「全球學生流動開放」項排名第46名，二項表現優異，皆名列世界前百名。

中央社並進一步指出，世界大學實質影響力由歐洲漢薩同盟（Hanseatic League）之大學系統（Hanseatic League of Universities,HLU）所創立，排名所衡量方式著重於大學對社會的實質貢獻，關注大學的研究與教育，是否具備創造力與創新方法。WURI對大學的評比分下列六個面向，然後根據創新性、可實施性及影響等三個標準來評估每個面向：

1.產業應用，而非傳統的統計論文和講座式教學的方式。

2.創新價值的初創企業和企業家精神，而不是傳統上僅關注所填補的職位數量。

3.社會責任、道德和誠信，非僅為了物質上的成功而專注所需的知識和技能。

4.學生的移動力，促進學校之間和跨國界的交流與合作，而非一個獨立但封閉的系統。

5.氣候變化、COVID-19大流行及其他全球和地方危機中的危機管理。

6.第四次工業革命期間透過數位技術、人工智能、大數據、雲端服務、區塊鍊等取得的進展。

東華大學校長趙涵捷表示，感謝全體教職員生的共同努力，才能於「WURI世界大學實質影響力」排名有如此優秀的表現。東華將持續致力於創新及永續發展，結合教師的教學、研究及服務，深化國際交流，以發揮大學的社會影響力，並培育優秀人才，以貢獻國際社會。