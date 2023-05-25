美國記憶體晶片大廠美光的產品未能通過大陸網路安全審查，在當地關鍵基礎設施產業出現禁售危機，更令人關注的是，北京此舉是大陸晶片業遭美制裁後，第一次正面回擊，專家分析指出，北京是在暗示其他企業不要做出違背大陸利益的行動，同時淘汰國外企業，為國內企業在記憶體晶片領域創造空間。

專研大陸晶片業、科技發展的印度MAHE大學地緣政治與國際關係高級研究員Megha Shrivastava投書The Diplomat雜誌，分析美光禁令後美中晶片戰升級的衝擊與背後意義。

Megha Shrivastava認為，儘管美國總統拜登認為美中關係即將解凍，但美光禁令突顯雙方在技術領域上的緊張關係，可以視為北京向外界發出的訊號，「強調其國內市場的重要性，並告訴美國及其盟友，不要輕易忽視這個市場。」

Megha Shrivastava分析指出，北京突祭出美光禁令，是在暗示其他企業不要做出違背大陸利益的行動，同時淘汰國外企業，為國內企業在記憶體晶片領域創造空間，加上美光的產品很容易被取代，使其成為首選目標。

同時，Megha Shrivastava提到，儘管美光在大陸的主要收入來自消費性電子產業，但政治風險與產品不信任的外溢效應，將影響買家的選擇與態度，進而出現供應鏈多元化的狀況，最終轉向至本土廠商，而非南韓競爭對手。