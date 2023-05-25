民進黨昨(24)日宣布徵召黑潮城市發展協會理事長吳崢、前新北市議員曾柏瑜參選新北市立委，並與以無黨籍參選第九選區的政治評論員李正皓合作，知名藝人「雞排妹」鄭家純也傳出被綠營徵詢參選北市中正萬華區立委。對此，國民黨台北市議員秦慧珠連發兩篇臉書文狠酸。

對於民進黨徵召吳崢參選新北市第八選舉區立委，秦慧珠諷刺表示，吳崢北漂到新北市中和區去選立委，以後還會不會再回到北市松信區選議員？而這篇文也引來吳崢本尊親回「秦姐放心！我會選上在中和為鄉親服務」，秦慧珠則以「有夢最美，希望相隨！」回應。

此外，秦慧珠也提到，從林昶佐到雞排妹，民進黨在中正萬華只能讓位給藝人打天下，「自己都沒人才嗎？」網友則怒批「看不起萬華人，才派一些貓狗之流應付」、「歧視中正萬華」、「管他們什麼妹！就是要下架民進黨的信念」。

賴清德昨召開「新北市立委候選人徵召記者會」時強調，吳崢、曾柏瑜、李正皓來自不同政黨背景，都是80年代出生；民進黨不敢畫地自限，必然要支持年輕人，給年輕人機會。