來自土耳其的男星吳鳳，2015年迎娶台灣老婆陳錦玉（Rynne），組成一家四口的幸福家庭。近日他看到網友留言「老外喜歡的台灣女生都不是台灣人認為漂亮的」，特地發一篇文探討美的定義，同時分享愛上太太的關鍵，誇獎她既聰明還有美麗的東方輪廓。

吳鳳24日晚間在社群PO文表示，曾有網友說過陳錦玉對台灣人來說不漂亮，讓他思考美的定義，好奇是否在很多人的眼中，眼睛大、雙眼皮、瓜子臉、皮膚白甚至整形就等於漂亮？對此，吳鳳表示對外國人來說，很多東方臉孔的男女都很有特色，是不一樣的美和吸引力，「像是我很喜歡老婆的酒窩，鳳眼，黑色的頭髮及東方的輪廓！不過這個只是外表而已！一個人的美不只是外表而已，還要有內涵。」

吳鳳回憶結婚前，他不出名也沒有錢、房車，但有認真打拚的態度和好的教育背景，因此老婆相信他們能共組幸福的生活，一步一步實現許多夢想，所以求婚前吳鳳很清楚了解女方會給他很溫暖的家。結婚至今8年，吳鳳坦言不會理會別人覺得老婆美不美，對他而言，老婆是個又美又聰明的人，「如果我是總統的話，希望我的團隊有像她一樣的人！如果我是大公司老闆的話，我也會很安心的把公司交給她，因為我相信她！」

吳鳳最後下總結，認為有自信的人最漂亮，不需要管別人怎麼說，找出自己的特色和美麗，就是世上獨一無二的人，懂得欣賞的人也會更愛你。此文一出，許多網友認同吳鳳的觀點，紛紛留言：「這位網友這樣的發言才是台灣人覺得不美麗的，吳鳳的老婆很美+1」、「每個人的標準不同，不要介意別人怎麼說，相信自己的選擇」、「吳鳳講得太好了，說那種話的人是很膚淺的，不能代表台灣人的看法。」