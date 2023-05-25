「最美性學博士」許藍方去年捲入婚外情風波，由於不滿元配與週刊稱她傳私密照給男方，便提告妨礙名譽，最後獲檢方不起訴處分，更被律師李怡貞狠酸「吃爛肉」，對此，她不甘示弱發六點聲明反擊，未料再次引發戰火，遭李怡貞狠酸「比較高尚的小三嗎」。

李怡貞表示不滿許藍方被爆料後，持續硬拗不肯認錯的態度，甚至聲稱遭抹黑後，還刻意亂帶風向，自己更被不明人士私訊表示全是不實報導，要求不要把矛頭對準許藍方，讓她難掩怒火砲轟：「事後證明哪裡不實啊？想害我啊？妳比較高尚的小三啊?」更表示當時還有風向指出「夫妻仙人跳」，讓她指出許藍方被元配告到底，真的是剛好而已。

對於許藍方遭元配提告被判賠50萬後，李怡貞指出她先在鏡頭前哭訴沒錢，為了證明自己無辜不上訴就算了，居然對元配及媒體提告，讓她看不慣此舉怒斥：「不就是妳檯面上哭哭好可憐，檯面下就是囂張猖狂至極，這種囂張小三風氣，妳一直用博士的頭銜繼續在社會上無辜走跳，我就看不過去」，更直指許藍方事發後裝沒事頻上通告，唯一的目的就是求關注。

對於許藍方把自己形容得很成功，李怡貞則是不以為然，直接狂酸：「文章講的一副自己很紅很成功啊？黑紅的紅很值得驕傲是嗎？當人小三成功紅很厲害是不是？去查一下我們兩個誰的新聞多好嗎？禮義廉恥怎麼寫知道嗎？先會寫再來講成功人士」，接著直指許藍方是介入他人家庭的小三，而且手段非常囂張，一字一句都透露出對許藍方的不滿。