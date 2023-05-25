美國佛羅里達州州長羅恩·德桑蒂斯（Ron DeSantis）在當地時間24日向美國聯邦選舉委員會（FEC）提交文件，正式啟動參加2024年美國總統競選。當晚他在推特接受推特所有人也是特斯拉執行長埃隆·馬斯克（Elon Musk）的採訪，宣布他的競選決定。

根據VOA美國之音報導，現年44歲的佛羅里達州州長德桑蒂斯被認為將是與前總統川普（Donald Trump）競爭共和黨內提名的主要對手。但不少人都覺得德桑蒂斯的一舉一動，從說話方式到政策立場都在模仿川普。

在對中國的態度上，德桑蒂斯和川普非常相似。他向來公開抨擊中國政府和中國共產黨，認為中國共產黨是美國最大的地緣政治威脅。早在2021年3月，德桑蒂斯就提出在限制大學、州立機構和地方政府和中國這樣的國家合作，防止知識產權被盜取的方案。他公開表示，「我們需要採取行動，堅決反對中國共產黨和外國對美國研究、教育和公共事務的影響和干涉。」

2021年6月7日德桑蒂斯簽署兩項針對中國的法案。一項法案禁止公共機構和中國、古巴等簽署合約。這禁止了中國在佛羅里達州的校園設立孔子學院。另外一項法案則加大對竊取商業機密使外國政府收益的行為的處罰力道，把蓄意竊取或試圖竊取商業機密並為自己謀利定為三級重罪。

而在疫情期間，2021年6月德桑蒂斯也公開表示，新冠病毒幾乎肯定是從實驗室和武漢洩露出來的。他認為中共的隱瞞造成了這場全球大流行，並表示應該對新冠疫情負責。

從較近期來看，今年4月5日起，佛羅里達州還禁止州政府機構使用由中國、伊朗、北韓、委內瑞拉等國製造的無人機，並撥款2500萬美元以幫助政府部門更換設備。這一決定使得包括消防部門，控制蚊蟲部門在內的許多政府機構都無法使用中國大疆公司製造的無人機，引起了一些議員和執法部門官員的批評。

稍早5月8日德桑蒂斯新簽署三項法案，分別限制中國人在佛州購買房地產；限制TikTok、騰訊QQ、微信等應用軟體的使用；並限制學校與中國等「受關注國家」建立關係。在限制購買房地產的法案中受限國有中國、俄羅斯、伊朗、北韓、古巴、委內瑞拉和敘利亞，其中中國公民受限最多，範圍包括佛羅里達州全州。