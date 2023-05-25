一名女網友因為私密處搔癢長達兩周，受不了決定就醫，醫師診斷後說只是念珠菌感染，不是性病別擔心，但走出診間後，護理師卻偷偷對她說「性行為要戴套，有很多妳不知道小祕密」，讓她聽了超怕。對此，有護理師出身的網友解釋，其實這是暗示「叫妳的性伴侶去驗」的意思。

這名女網友日前在Dcard發文，私密處搔癢持續兩周，看醫生後得知是念珠菌感染，但她還是會怕，詢問醫師有沒有提供性病篩檢或子宮頸抹片檢查，醫生仍告訴她「妳這個不是，不用擔心」。

然而等原PO走出診間，一名護理師私下過來對她說「良心建議，有發生性行為還是要戴套，因為齁！還有很多妳不知道的小秘密」，說完轉頭就走，留下錯愕的原PO，心裡怕爆，她沒告訴醫生她有沒有戴套，為何護理師突然這樣說，「這是要我男友也要去檢查的意思嗎？」

貼文PO出後，許多網友猜測，應該是想提醒原PO安全性行為很重要，「畢竟另一半的過往不一定會完整讓妳知道」，還釣出護理師留言「因為我們不能明講『叫妳的性伴侶去驗』，這樣非常沒禮貌，還會被投訴，只能繞著圈子講，我都貼心叮嚀『所有檢查男生也可以驗！像是HPV（人類乳突病毒）疫苗男生也可以打，這樣就100分』，病患懂的就懂，不懂的話也只能祝福」。