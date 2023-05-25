中華紙漿廠異味排放問題在地方存在許久，經花蓮縣環保局陸續在廠區導入微型感測器監測、邀請專家學者進廠進行異味改善專案輔導，大幅改善製程氣體逸散，今年度還將引進紅外線氣體顯像測漏儀，進行現場查核，檢視廠區異味排放情形，讓民眾不再成為「空氣清淨機」。

中華紙漿廠位在吉安鄉光華工業區，其排放製程惡味因風向吹拂、大氣擴散條件不佳等因素，直接影響下風處及廠區周邊居民的空氣品質，有時在相距廠區8公里的市區民眾也能聞到異味。

花蓮縣環保局改善中華紙漿廠異味排放問題，導入微型感測器監測氣體外，還邀請專家學者進廠進行異味改善專案輔導，大幅改善製程氣體逸散。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

環保局解決中華紙漿廠異味問題，多年來加強查核管制，依法裁處稽查違規案件，2021年在廠區周界設置異味空氣品質監測站與氣象站，導入微型感測器，運用科學儀器密集監控廠區，逐步釐清廠區異味來源，同時也定期邀請專家學者進廠，進行異味改善專案輔導，提供具體的異味改善建議。

華紙則在符合法規標準下，投入3000多萬進行製程改善降低異味排放，在異味監測具高度相關性的蒸解投料口新設集氣設備，將異味有效收集處理後，大幅降低製程氣體逸散。

花蓮縣環保局改善中華紙漿廠異味排放問題，導入微型感測器監測氣體外，還邀請專家學者進廠進行異味改善專案輔導，大幅改善製程氣體逸散。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

不過環保局持續推動華紙異味改善作業，除邀請空污防制專長的專家學者，針對製程產生異味的來源及加強空污防制措施等議題，與業者進行探討，提出有效改善異味問題的關鍵對策，今年度將透過環境監測掌握廠區異味排放狀況，運用可將逸散氣體視覺化的紅外線氣體顯像測漏儀，進行現場查核，檢視廠區異味排放情形。

環保局表示，空汙改善非一蹴可幾，感謝華紙對環境改善的努力，除做到「零碳」，也希望能朝「零臭」邁進，對於管制改善異味問題，環保局不會安於現狀，將責成團隊持續把關，提供縣民清淨生活空間，達到永續花蓮的願景。