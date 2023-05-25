威力彩今（25）日頭獎獎金上看2億，不少民眾前往彩券行購買試手氣，《生肖星座運勢命理玄學》運勢專欄指出，生肖狗、兔、牛財運爆棚，不僅事業能有好表現賺取豐厚獎金，在購買彩券上更能中大獎，可好好把握。

▍生肖狗

生肖狗生性善良單純，經常做善事，而在今天將獲得財神爺眷顧，在事業不僅能發展順利，受到老闆器重進而升職加薪，更能在購買彩券上能有不錯的表現，賺取豐厚獎金，可好好把握。

▍生肖兔

生肖兔天生對金錢敏銳，而在今日開始財運將一飛沖天，在購買彩券上必能中獎，使他們獲得一筆可觀的數目。另外生肖兔今年貴人多，在事業方面能受到幫助度過各種難關，並且嶄露頭角升職加薪。

▍生肖牛

生肖牛性格直爽，擁有好人緣，而在今天開始不僅事業上能獲貴人幫助，使業績屢創新高，賺取豐厚獎金。另外，偏財運方面也超級旺，能賺取一筆意外之財，讓他們數錢數到手軟。