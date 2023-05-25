●聯準會發布的5月會議紀要顯示，上個月聯準會（Fed）官員大多認為「進一步升息的需要」已經變得「不太確定」（less certain）。幾位決策官員表示，他們在5月會議通過的升息25個基點可能是最後一次升息，但其他官員則警告，考量通膨居高不下的風險，美國央行需要保留其選擇性。決策官員對於是否進一步升息看法分歧，並強調未來的政策應取決於數據。此外，考量通膨可能反彈走升的風險，官員們認為今年不太可能降息。目前美國的通膨率仍然是聯準會2%目標的兩倍高。

●美國府會兩黨經過數個回合的交手後仍無法就提高債限取得協議，惠譽在稍早前以倒債風險升高為由，將美國的「3A」外幣長期發行人信用評等列入「負面」觀察。惠譽表示該公司仍然預期華府能在「X日」（X-date）最後期限到來之前達成決議，但也認為無法在大限之前提高和或暫停債限、進而導致政府可能開始拖欠部分債務的風險已經升高。

●聯準會理事沃勒（Christopher Waller）表示，他對通膨此事缺乏進展感到擔憂，雖然在下個月的央行會議跳過一次升息是有可能的事，但不太可能結束升息行動。未來3周發布的經濟數據，將是6月利率政策的決定性因素。他並表示，美國的就業市場仍然非常緊俏，通膨率仍然高漲。5.5%的核心消費者物價通膨仍然過高、失業率處於3.4%、工作時薪上漲4.4%，這都顯示通膨壓力仍然存在，需要央行持續收緊政策。

●美國共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）表示，本周末可能就會與拜登總統達成原則性的債限協議。他會在適當時候再度與拜登會面，但目前尚未有兩人會面的具體時間。麥卡錫並強調雙方會繼續談判直到達成協議，市場不必為此感到恐慌。此外，美國財政部長葉倫再度重申最快可能在6月1日無法支付政府債務，雖然很難確定會發生在哪一天。

●美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存大減1245.6萬桶，而市場預期為增加77.5萬桶。上周汽油庫存減少205.3萬桶，超出市場預期的減少105.1萬桶。餾分油庫存減少56.2萬桶，市場預期為增加38.5萬桶。上周原油進口量減少124.9萬桶/日，煉廠產能利用率下滑0.3個百分點。

●美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周美國抵押貸款申請指數下滑4.6%，延續前一周的跌5.7%。30年期固定抵押貸款利率為6.69%，高於前一周的6.57%。

●數據顯示美國經濟相對良好，以及美國債限協商缺乏進展，避險需求持續為美元帶來提振，周三美元指數漲0.41%，報103.913，創下3月20日來新高。

●受美元走強影響，周三紐約期金收跌0.5%，報每盎司1964.6美元。

●沙烏地阿拉伯警告放空油市的投機客，被視為在暗示以沙國為首的OPEC+可能突然減產以提振油價，加上美國上周原油庫存創下去年11月以來最大跌幅，周三紐約期油收漲1.43美元或1.96%，報每桶74.34美元，盤中一度站上3周新高74.73美元。倫敦布蘭特期油收漲1.52美元或1.98%，報每桶78.36美元，盤中最高升至78.66美元，亦創3周高點。