致伸去年在穩健的營運管理與健全的財務體質基礎下，持續針對新產品與新技術進行長遠佈局與投資。在疫情下不但業務穩定成長，同時優化產品組合，提升附加價值與獲利貢獻。透過三感合一產品發展方向，本公司在車載、安全生活、居家辦公、聲學及智慧城市等領域持續拓展，推升毛利率成長；電腦週邊之產品出貨雖然受到終端需求的影響，但由於集團針對供應鏈風險已進行超前部署管理，大幅降低了所受影響，同一時間集團營運現金流量更較前期大幅增長。在全球佈局上，泰國生產據點於111年度持續擴大生產及出貨，並達到穩定的製造成本水準，符合集團生產製造分散的策略目標。整體而言，在外部如此挑戰的經營環境下，致伸科技於111年仍舊繳出亮眼的成績單，整體獲利創下集團的歷史新高。

致伸111年度全球合併營業收入淨額為新台幣79,240,765仟元，與110年度之新台幣71,649,849仟元相比，成長約10.6%。111年度合併稅後淨利為新台幣2,868,961仟元，與110年度之新台幣2,393,221仟元相比，增加約19.9%。

111年致伸股東權益報酬率為16.52%，純益率為3.62%，EPS為6.1元，均優於110年表現。