英格蘭超級聯賽每季到了尾聲，球迷都有三大關注焦點，一是冠軍誰屬、二是那三隊降級、三是那三隊升級。本季的冠軍已由曼城提前奪下；降級隊伍確定的是南安普敦，另外兩個名額會在艾佛頓、萊切斯特城和里茲聯之間產生，領先2分的艾佛頓只要在最後一輪獲勝即可逃出生天，一旦踢平或輸球，萊切斯特城和里茲聯就有機會靠著贏球逆轉排名。

英格蘭冠軍聯賽（簡稱英冠）前兩名的班來和謝菲爾德聯重返英超，這是班來上季降級後馬上回到英超行列，是他們第4次「衝超」成功，也是他們在英超角逐的第9個賽季。謝菲爾德是英超在92-93賽季成立時的創始會員，但兩個賽季後遭到降級，這是他們第3次重返英超，迎來在英超奮鬥的第6個賽季。

英冠升級的最後一個名額，將是本文討論的重點：英冠升級附加賽。

英冠升級附加賽是由例行賽排名第3至第6的球隊參加，爭奪最後一個升級名額，由於升上英超至少可獲得超過1億英鎊的電視轉播權利金，其重要性不言可喻，因此升級附加賽決賽，每年都會安排在足壇聖地溫布利球場（2001至2006年因為溫布利重建曾移師至卡地夫千禧球場）舉行。

今年的英冠升級附加賽決賽（台灣時間5/27 23:45），由排名第3的盧頓，對戰排名第5的科芬特里城，盧頓在準決賽兩回合總比分3：2淘汰「黑貓」桑德蘭，科芬特里城則以兩回合總比分1：0氣走米德斯堡。今年4支踢附加賽的球隊，盧頓是唯一從未踢過英超的隊伍，米德斯堡和科芬特里城都是英超創始會員，米堡3進3出踢了15個賽季，科芬特里城踢了9個賽季、在2000-01賽季降級後就沒有再回來，桑德蘭4度升級英超，共角逐16個賽季。

盧頓和科芬特里城本季都是守優於攻，盧頓全季只失39球，僅次於失35球的班來，與謝菲爾德聯失球數相同。科芬特里城失46球排名第4，平均單場失1球也是相當漂亮的數據。但兩隊在進攻上則較為薄弱，盧頓進57球全英冠只排名第8、科芬特里城進58球也只排名第7，兩隊皆落後於班來(87球)、謝菲爾德聯(73球)、米德斯堡(84球)、桑德蘭(68球)、排名第10的斯旺西(68球)和排名第9的西布朗維奇(59球)。

附加賽決賽關係著至少1億英鎊的收入，如同國際大賽的決賽一般，兩隊必然會以較保守的戰術避免先失球，近10年的英冠升級附加賽決賽，有9年的總進球數都低於2.5，90分鐘加傷停補時，出現3場0：0、4場1：0和2場2：0。以兩隊守優於攻的特性來看，本場比賽出現小分的機會頗高，推薦玩法：大小(1.5球)小、正確比數0：0、1：0、0：1。