基隆市議員藍敏煌表示，因應警力不足，他建議能夠請退休的員警協助地方派出所，並且比照義交支付車馬費。（張志康攝）

基隆市長謝國樑25日在基隆市議會施政總質詢中承諾，將會恢復「與民有約」服務，親自接見市民反映心聲，並且為其解決各方面的問題。謝國樑允諾，將會在每周一的下午5時到7時，重新展開這項服務。

基隆市議會25日上午進行施政總質詢，市議員藍敏煌表示，在基隆前市長張通榮及許財利任內，基隆市長都會在每周一固定進行「與民有約」，親自傾聽民眾的聲音及需求。他表示，很多市民及里鄰長都向他反映，希望能夠恢復「與民有約」制度。

謝國樑表示，關於恢復「與民有約」制度，基隆市政府將會遵照辦理。謝國樑表示，經過仔細盤點，將於每周一的傍晚5時到7時，進行「與民有約」。

謝國樑說，其實這並不是他第一次聽到希望恢復「與民有約」制度，但原本他一直在考量幾個方面，他認為一方面有公務繁忙的因素，也認為政策的推動都需要時間及過程。但幾經考量下，他決定恢復這項制度，為民眾解決實際的問題及陳情。

另一方面藍敏煌也提出了警力不足的解決之道，他表示，基隆市有退休警察協會，目前有505人，由於這些退休的員警都經過完整的訓練，在處理警察日常勤務方面也有著豐富的經驗，若能夠讓這些退休員警投入協助地方派出所，相信有助於紓緩警力不足的狀況。

謝國樑表示，他認為這是一個可以立竿見影紓解警方人力不足的好方法，若退休的員警有這個意願，也希望能夠盡快推動。他表示，有許多退休員警的身體狀況正值巔峰，而且經過完整的訓練，也能夠經驗傳承，相信將會對警方有很大助益。