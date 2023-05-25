台新主流基金經理人張格靜表示，財報季持續進行，綜觀目前已公告財報情況，大部分電子業財報如預期受庫存調節、市況低迷影響而表現不佳，諸多公司亦下修全年財測，符合先前預期、即在基本面並未進入獲利上修循環時，預期指數維持箱型震盪，但各產業中AI族群仍為一大亮點，包含Microsoft、Meta、Alphabet等公司財報及財測多優於市場預期，相反地，美國地區型銀行股財報頻頻暴雷，顯示當前環境下，各族群營運差異仍相當大，持續看好體質佳、領先走出營運谷底的個股表現，另不受景氣影響、營運展望強勁族群表現也將優於大盤，因此操作上以汰弱留強為主要策略。

技術面來看，台股昨天壓回5日均線後再度收下影線，今天借台積電之力指數創波段新高，但漲幅已大的觀光股逢獲利回吐賣壓，成為今天弱勢族群。因此，台股雖然維持多方格局，但指標過熱族群必須留意修正可能，選股相對重要。

類股操作上，觀光、食品、航太族群漲多將回歸基本面檢視，基本面佳的個股仍有機會表現，另外，張格靜認為，不受景氣影響、受惠政策趨勢的儲能、綠電、生技族群或是消化庫存步出谷底的半導體、伺服器、及其他電子類仍可留意。