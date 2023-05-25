繼2020年初因新冠疫情而中斷之後，阿里亞納阿富汗航空首架每週一班的航班，在24日從喀布爾起飛至新疆首府烏魯木齊。塔利班也宣佈恢復阿富汗與中國之間中斷三年的直飛航線，表示這會幫助加強雙邊經濟和政治關係。

根據VOA美國之音報導，塔利班負責交通和民用航空的副部長瓦法（Ghulam Jilani Wafa）在喀布爾機場稱讚了空中服務的恢復。瓦法表示，這會直接加強阿富汗伊斯蘭酋長國與中國之間的經濟、政治和商務關係。中國駐阿富汗大使王愚23日則對塔利班外長穆塔基（Amir Khan Muttaqi）說，北京與阿富汗維持正常關係，願意加強它。

另據穆塔基辦公室說，王愚保證會幫助增加阿富汗對中國的出口，加快阿富汗最大的艾納克（Mes Ainak）銅礦的「初始工作」。同時稍早塔利班副總理巴拉達爾1月與王愚共同宣布與一家中國公司達成合約，未來25年中在阿富汗北方地區的阿姆河（Amu Darya）盆地開採石油。

塔利班官員說，中國將為此投資大約5億4千萬美元，製造大約3千個就業。更據報中國會在阿富汗建立一個煉油廠提煉石油。

而中國外長秦剛5月稍早在伊斯蘭堡參加了與塔利班和巴基斯坦的三邊對話，也同意把北京的「一帶一路」倡議延伸到阿富汗。

從塔利班2021年8月重新掌權後，中國加緊與阿富汗的接觸。但中國和其他國家目前都沒有承認塔利班是阿富汗的合法統治者，主要因為人權擔憂和對婦女教育和工作的限制。

而中國外交部最近公佈關於阿富汗的11點政策聲明，強調塔利班需通過「開放與包容」的政治架構確保「溫和審慎」治理阿富汗，同時敦促國際社會加強與喀布爾接觸。聲明中還希望阿富汗會履行「認真承諾」，有效打擊恐怖主義。同時強調中國經濟延伸主要是尋求塔利班保證防止極端主義從阿富汗擴散進入新疆等地，確保中國國民的安全。