提到骨質疏鬆，一般人會想到補充維生素D與鈣質，但醫師表示，根據近來的多項研究發現，補充維生素D和鈣質可預防骨折，但若只補充維生素D和鈣質來治療骨質疏鬆症，是不足的，還需要骨質疏鬆症藥物，並搭配運動才能有效治療。

義大醫院家醫部預防醫學科主任洪暐傑在其臉書表示，一名60多歲女子健檢結果顯示骨質密度不佳，已達嚴重骨質疏鬆（骨鬆），有極高的骨折風險，女子得知後說，「將趕緊補充維生素Ｄ與鈣。」洪暐傑趕緊告知，骨鬆不能只補充維生素D和鈣。

他表示，2007年《刺胳針》(Lancet)發表了一篇統合分析的研究，共分析63,897人的資料，結果發現，維生素D與鈣質能減少骨折機率。但後續相關研究則發現，雖然補充維生素D和鈣質有助骨鬆患者，但部分骨鬆患者需小心補充，例如高血鈣患者，因高血鈣患者血中的鈣質已過高，若又持續補充維生素D和鈣質，除增加結石機率外，心血管疾病的風險也會增加，「所以並非每個骨鬆者都適合直接補充維生素D和鈣質，須先經過檢查確認血液的鈣質與維生素D濃度。」

洪暐傑表示，綜合之前的多項大型分析，補充維生素D和鈣質可預防骨折，但對於已有骨鬆症的人，只補充維生素D和鈣質來治療骨鬆，仍是不足的，還需要治療骨鬆的藥物，且再搭配運動才能有效治療，所以三者缺一不可。