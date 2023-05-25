被稱為「史上最貪女檢」的前高檢署檢察官陳玉珍，向賭博電玩業者收賄2300萬元，2019年遭判囚12年定讞，2021年法務部廢止她的律師證書，她不服提行政訴訟請求撤銷，辯稱沒有執行律師業務，損害律師信譽的情形，台北高等行政法院認定原虎分並無違誤，判決駁回她的請求。可上訴。

陳玉珍在擔任宜蘭主任檢察官到高檢署檢察官期間，從1999年至2006年按月收電玩業者施永華25萬至35萬元賄款，然後以不告發移送偵辦，或提供避免檢警查緝技巧，及利用分案規則「後案併前案」漏洞，將施安排的人頭案件不結案，以便將案件集中在她手中。

陳女調升高檢後，藉督導一審辦案名義，對板檢承辦檢察官關說，持續包庇施的賭博電玩店，2019年2月27日最高法院依違背職務收賄罪將她判刑12年確定，她入獄服刑後，她的律師證照也被廢止。

法務部在2021年9月24日召開律師資格審查會審議後，認定陳女違法《律師法》「受1年有期徒刑以上刑之裁判確定，依其罪名及情節足認有害於律師之信譽」之情事，處分廢止律師證書，並命她自文到後2週內返還律師證書，未返還者，依法註銷該律師證書。

陳女不服提起行政訴訟，她說自己只是領有律師證書，從未加入律師公會，也未實際執行律師業務，自無可能在執行律師業務時犯罪，侵害律師信譽之損害事實亦無從發生，無生損害律師信譽之情形，請求法院判決撤銷法務部處分，但遭北高行政法院判決駁回。