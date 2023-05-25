台積電大客戶輝達（Nvidia）公布第一季財報優於預期，第二季財測更是驚人，帶動盤後股價一度狂飆28%，而台積電ADR也暴漲8%。資深半導體分析師陸行之表示，過去常聽到的一顆蘋果救台積電，現在輝達靠著AI GPU成為台積電新救世主，他預期台積電7月份法說，將釋出先進製程需求大幅提升，其中4奈米又超過7奈米。

輝達第一季營收為71.9億美元，儘管年減13%，但仍優於分析師預期的65.2億美元，調整後每股盈餘為1.09美元，高於預估值0.92美元；展望本季，輝達預估營收將達到110億美元，大幅優於分析師預估的71.5億美元。利多消息曝光後，盤後股價一度暴噴28%。

陸行之在臉書發文指出，過去這幾年我們經常聽到一顆蘋果救台積電，現在看起來救世主要換人做了，董事長黃仁勳的Nvidia 靠著AI GPU，不但一舉超過吹牛擠牙膏公司（指英特爾）的數據中心晶片營收成為龍頭，預期Q2庫存月數大幅降低，看起來下半年要大幅加台積電訂單了。

他提到，台積電總裁魏哲家賭下半年復甦，營收達標或超標將有機會實現，目前台積電ADR盤後漲8%，輝達Q1訂單估計占台積電13%，Q2有機會拉升到15~20%，成為台積電第二大客戶，目前第一大客戶蘋果訂單占比20~25%。

陸行之表示，自己身為Nvidia小小小股東，看到如此亮眼財報很開心，也整理出6大驚奇數字。

1. Nvidia 公布Q1 數據中心晶片營收達到 42.84億美元，季增18%，年增14%，大幅超過擠牙膏龍頭公司的37.18億美元，我們預期Q2數據中心晶片營收將輕易超過60億美元，季增超過50%，年增超過60%，成為數據中心晶片及AI GPU的唯一霸主。

2. Nvidia 預期Q2營收 110億美元，季增50~56%，年增 64%，大幅超越市場預期的季度零成長的71.77億，主要超預期應該是來自於全球ChatGPT copycat AI伺服器的大幅投資，這將讓Nvidia 二季度 A100/800 H100/800 庫存大幅降低，加單台積電的7奈米 及 4奈米 CoWoS 製程，預期台積電在7月份法說將公布 7奈米/4奈米 製程需求大幅提升，我們目前了解 4奈米 需求又超過7奈米。

3. Nvidia 預期Q2毛利率68.1~69.1%，創下歷史新高並高於市場預期的67%，營業利潤率 43.5-44.5%，首度超過40%，大幅超越Q1的30%，及去年同期在清遊戲GPU卡庫存時候的7%。

4. Nvidia 預期Q2的EPS 1.64，不但較市場預期的0.78倍增，也超過Q1的0.82美元，及去年同期的0.26美元。

5. Nvidia公布庫存月數仍高達5.4個月，季減22%、年增64%，但測算Q2庫存月數將大幅降低到3.5個月以下，前提是台積電無法應付Rush orders（急單）。

6. 在全球投資人瘋狂追逐Nvidia 到天價估值並負擔高風險之後，市場應該會同時關注Nvidia上下游產業鏈，提醒是AI伺服器，不是搞一般伺服器的公司，所以GPU比x86 CPU重要，一般伺服器沒有GPU卡，AI伺服器最多可以插8片超過一萬美元的AI GPU卡，但只要一兩顆千元CPU。

值得留意的是，目前唯一能做AI GPU的競爭者AMD（超微），雖然其軟件能力還差一截，但盤後漲也大漲逾9%，至於炒AI ASIC要取代 GPU題材，請再等等。