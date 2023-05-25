長期旅居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」分享台灣比日本好的10個地方，其中「打包文化」是他最喜歡的，且很多日本人都很有感，因為在日本餐廳吃飯，剩下來的食物不能打包，引起網友討論，不少人表示打包文化展現出台灣老一輩人流傳下來的「節儉美德」，但日本不讓打包是因為食安問題，其實也是優點。

長期旅居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」近日在臉書粉專上分享，有網友好奇詢問台灣有哪些特點比日本好，他認為有人情味、公共設備和醫院服務網路化、有身分證號碼、醫療費用便宜、參加選舉的比例高、國際語言能力強、政府辦事有效率、可以接受與他人不同及求職擁有第二次的機會等，這些都是比日本好的地方。

「日本人的歐吉桑」解釋說，台灣人對陌生人大多都很友善，反觀日本人則比較冷淡；且台灣的公共設施與醫院都很現代系統化，還提供網路掛號服務，節省時間又方便，日本則沒有；另在台灣普及的身分證字號，日本卻到近幾年才開始有。此外，台人願意擁抱多元的文化，但日本人不太喜歡與眾不同。最後台人願意給人第二次機會，但在日本只要犯錯或被資遣一次，未來就很難找到好工作。

「日本人的歐吉桑」補充，他不小心漏講了「打包文化」，吃不完可以打包真的超讚，相信很多日本人都會認同，因為在日本只有內用與外帶的服務，在餐廳用餐後，吃不完的東西絕對不能打包，不管是餐廳、咖啡廳、婚禮或聚餐，通通都不可以打包，因為日本的店家無法保證食物品質，所以都會拒絕打包。

貼文引起網友討論，不少人認為「打包文化」可以減少浪費食物很好，但日本店家不讓打包，是因為食安要求嚴格，這其實也是優點,「感覺日本都是嚴格的考慮食安的問題，否則打包不是不好的文化，食材不浪費」、「食物不會浪費，這是台灣人節儉與惜福的美德」、「我覺得打包的另一個意義就是不浪費食物」、「是不是因為不讓打包，所以日餐的份量都比較剛好，這也是我們可學的，不過量飲食跟吃新鮮食物。」