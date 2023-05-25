波士頓塞爾提克與邁阿密熱火的東區冠軍戰目前戰了4場，由熱火連續取得系列賽前3場比賽的勝利，率先聽牌跌破專家眼鏡，接著本週三的第4場賽事塞爾提克破釜沉舟硬是在熱火主場搶下1場勝利，如今雙方的第5場系列賽將回到塞爾提克的主場在台灣時間5/26週五開戰，究竟熱火能夠用5場直接在東區稱王還是會由塞爾提克成功捍衛主場呢？

塞爾提克和熱火的系列賽有三大主要重點牽動著勝負，首先是三分球的發揮，按例行賽數據來看，塞爾提克的三分表現聯盟頂尖，場均可以用37.7%的命中率(排名第6)投進16球僅次於勇士隊，反觀熱火的三分命中率僅34.4%(倒數第4)場均進球數12球排名第17，屬於聯盟的後段班。想不到雙方一交手態勢整個大翻轉，系列賽4戰塞爾提克場均只能用32.5%的命中率投進12.3球，熱火則可以用41.9%的超高命中率投進13球超常發揮！

第二大重點是禁區籃板的優勢，塞爾提克本季在例行賽全隊場均可以抓下45.3個籃板球排名聯盟第7，相較之下熱火場均僅搶下40.6個聯盟倒數第4，意外的是季後賽兩軍實際碰頭4場之中，熱火有3場在籃板球都取得優勢，系列賽第二戰甚至比塞爾提克多搶了10個籃板，令原本看好塞爾提克擁有禁區優勢的專家們十分意外。

最後是對球的控制，熱火進攻掌握球權時比塞爾提克更加穩定，從抄截和失誤兩項關鍵數據就可以看得出來，系列賽熱火平均有8.25抄截、11.5失誤；塞爾提克只有4.75次抄截，失誤則多達13.75次，4場之中熱火前3場無論失誤還是抄截都優於塞爾提克，最終也拿下勝利，僅第4場熱火抄截比塞爾提克少3個且失誤比塞爾提克多10個而苦吞敗果，可見球權掌握的穩定度對於球賽勝負確實是關鍵因素。

本系列賽熱火在上述三個關鍵因素都佔有優勢，很難被塞爾提克逆轉戰局，估計第六戰回到熱火主場封王的機會比較大，根據台灣運彩官網系列賽正確結果的賠率，邁阿密熱火4勝2敗晉級總冠軍賽的賠率有2.25倍，是CP值極高的投注選項，值得各位喜歡運彩的朋友們參考。