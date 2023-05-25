根據《看台報告》資深記者海恩斯25日爆料，在湖人慘遭金塊4連勝橫掃出局後，「一眉哥」安東尼戴維斯情緒低落到呆坐休息室內45分鐘，當他凝視著天花板，口中還不斷重複說著，「我不敢相信這種狗屎事！」直到詹姆斯走到他身邊安慰，「我們盡力了！」一眉哥才總算回神。

安東尼戴維斯也在賽後記者會跟球迷表達歉意，「我總是看著鏡中的自己，我喜歡自我審視與反思，也是對自己最大的批評者。我知道本季某些時刻，我本來可以打得更好，某些時刻卻相當出色，但我必須找到穩定性，持續打出自己的最佳表現。」

其實攤開安東尼戴維斯在今年西區冠軍賽單場數據就很明顯，他在G1拿下40分、10籃板，到了G2變成18分、14籃板，投籃命中率僅2成67，來到G3回升拿到28分、18籃板，卻在關鍵G4又變拿下21分、14籃板，投籃命中率剩下4成。

不過仔細觀察湖人在西區冠軍賽的整體表現，詹姆斯與安東尼戴維斯都已經夠賣命了，關鍵仍在湖人欠缺穩定的第3得分點，無論羅素或是里夫斯、八村壘都無法提供穩定火力，加上湖人總教練漢姆不斷「洗牌」先發陣容，代表他根本找不出適合且確定的輪替方式。