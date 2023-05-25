38歲余祥銓和小12歲的柔柔穩交5年，小倆口日前宣布懷孕，將在今年11月升格當新手爸媽，柔柔的預產期是11月24日，剛好是余苑綺女兒的生日，同時，余祥銓也透露，柔柔最近有夢到二姊年輕的樣子，還說余苑綺有和她說話，結果柔柔一起床就爆哭，結果余祥銓聽完柔柔的夢境，都感覺很真實。

余祥銓日前宣布柔柔懷孕喜訊，預產期是11月24日，剛好就是余苑綺女兒的生日，根據《三立新聞網》報導，有網友就曾在余祥銓臉書留言，希望他和柔柔趕快懷孕「把余苑綺生回來」，如今預產期正好撞期余苑綺當年生產日子，神巧合讓人震驚不已。

余祥銓就透露，他曾夢到二姊，但不太記得內容，反倒是柔柔比較常夢到，有一次是夢到余苑綺年輕的樣子，兩人還有講話聊天「她根本沒看過二姊年輕長怎樣，所以應該是真的」，結果柔柔一起床就爆哭，余祥銓看到也嚇到。

余天、李亞萍至今無法走出余苑綺離世的傷痛，不過余祥銓將結婚成家，心情像洗三溫暖，其實余天日前被問到，柔柔預產期巧撞余苑綺女兒生日，會覺得是余苑綺回來了嗎？余天則表示不會想太多，只希望胎兒平安、健康就好。