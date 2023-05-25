40多歲王姓男子有多條詐欺、毒品前科，合併執行10年有期徒刑遭通緝中，為規避坐牢，他四處躲藏近2個月，23日晚間在台南市永康區一處旅館遭大橋派出所員警查緝到案，王嫌自知難逃法網，被帶返所歸案時也請員警通知家人到場，王妻帶著一對兒女探父，一家人相擁淚別，讓警察也只能搖頭嘆「歹路毋通行」。

警方指出，本身從事雜工的王嫌有多條毒品罪，加上詐欺罪，3月初經台南地檢署發布通緝，王嫌自知通緝身分，四處躲藏度日，員警日前將王嫌攔下盤查身分，王嫌一度謊報假身分試圖矇混過關，但員警已掌握他的身分，對談過程「不經意」喊出王嫌姓名要他報出身分證字號，王嫌回覆「啊你都知道了還要問我？」深知已無法逃避追緝，乖乖束手就擒。

員警將王嫌帶返所歸案，王嫌想到將入獄10年，拜託員警通知家人到場，王妻帶著就讀小學的兒子、4歲女兒到派出所探望，王妻當場痛哭失聲，小孩雖懵懂但也知道要跟爸爸分開，一家四口緊緊相擁，員警則勉勵王嫌要為妻小改過向善，莫再誤入歧途，一家人才能真正團圓，而不是以這種形式團聚。

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