MLB美國職棒大聯盟推薦賽事 : 5/27 (六) 08:10，多倫多藍鳥@明尼蘇達雙城

多倫多藍鳥上週末遭到巴爾地摩金鶯橫掃後，雖然勝率仍超過5成，但在競爭激烈的美聯東區已跌至爐主。本週藍鳥將迎來地獄客場賽程，週中先與聯盟龍頭坦帕灣光芒進行四連戰，週末再飛到明尼蘇達挑戰中區榜首雙城。藍鳥面對雙城系列賽首戰預計推出王牌高斯曼(Kevin Gausman)，高斯曼近期繳出不錯投球內容，無奈隊友火力熄火，個人先發苦吞四連敗。而雙城近兩個系列賽只拿下2勝，投打戰力不在狀況內，若高斯曼能維持本季投球水準，有機會中止個人出賽連敗紀錄。

藍鳥近半個月的團隊攻擊指數跌至0.672，開路先鋒史普林格(George Springer)表現低迷，上壘率僅有0.305，而季外用多名新秀從響尾蛇交易來的工具人瓦修(Daulton Varsho)不如預期，長打率0.359是生涯最差紀錄。季初藍鳥尚能靠著明星三壘手查普曼(Matt Chapman)的狂轟猛炸累積勝場數，但查普曼手感冷卻後，藍鳥戰績也隨之下滑，一字排開的豪華打線並未繳出應有的得分效率。

雙城上週陸續作客洛杉磯道奇及洛杉磯天使，6戰的得點圈打擊率僅有0.220，低迷的得分火力讓西岸客場之旅以2勝4敗作收。雙城近期最大的問題是欠缺長程砲火，打線中只有巴克斯頓(Byron Buxton)與波朗柯(Jorge Polanco)的攻擊指數突破8成，季外重金續留的柯瑞亞(Carlos Correa)持續探底，本季得點圈打擊率0.175是生涯新低，是雙城打線最大的斷點。

藍鳥預定先發投手高斯曼本季表現穩定，先發出賽10場繳出8場優質先發，自責分率3.14、WHIP值1.08皆為藍鳥先發投手群最佳。高斯曼近3次出賽合計主投21局僅丟掉4分，送出23次三振之多，整體狀況相當出色。雙城此戰預計由L.瓦蘭德(Louie Varland)先發主投，L.瓦蘭德季初原訂從3A出發，4月中才被拉上大聯盟支援傷兵頻傳的投手群，本季自責分率4.18中規中矩，但平均每9局被全壘打數高達2.3支，若無法改善挨轟率過高的問題，未來自責分率恐會上修。

雙城近期陷入得分荒，近7場賽事吞下5敗，其中3場敗仗是牛棚砸鍋丟掉勝利，打線與後援投手戰力皆不理想。藍鳥雖然近期打線串聯不佳，但長打輸出較雙城穩定，加上先發投手高斯曼本季出賽大都能穩定吃下一定局數，近期投打戰力優於雙城，要搶下系列賽首勝難度不高，考量藍鳥本季客場讓分過盤率僅有44%，建議保守投注「不讓分玩法-客勝」。