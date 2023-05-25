財政部長莊翠雲今日表示，自2021年7月房地合一2.0上路到今年3月，持有5年內的短期交易量已經降低15.16％。

莊翠雲今日到立法院財委會備詢，立委林德福問及目前房市的情況，以及政府打炒房是否達到目的。

莊翠雲回應，影響房市影響因素眾多，包含升息也是購者考量的因素之一，政府對於房地產健全方案，希望房市健全發展，以財政部來說是推出房地合一2.0版，短期炒作有明顯下降。

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