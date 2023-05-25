羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）24日在一年一度的「世界為中國教會祈禱日」發出呼籲，希望讓中國大陸的天主教徒享有信仰自由。方濟各也表示，他與中國大陸的兄弟姐妹很親近，並特別思念所有遭受苦難的人，包括牧師和信眾，希望福音「能夠為了天主教會與整個中國社會的良善，而得到完整、完美而自由地傳播」。

路透報導，大陸憲法稱公民享有信仰自由，但是實際上中共卻對宗教活動始終嚴加管控，並建立了獨立於梵蒂岡、受當局控制的中國天主教愛國會，不僅導致中國大陸信眾的分裂，而且讓中梵關係處於極大的困難之中。不願受官方天主教愛國會控制的天主教徒則屬於地下教會。

此外，中共還設立「自治、自養、自傳」所謂中國基督教三自愛國運動委員會，俗稱「三自教會」，而家庭教會是指那些不在政府登記，不參加三自組織，採用家庭聚會方式存在的基督教教會。

中梵關係在2018年出現轉機，雙方簽署了一項具有歷史意義但又備受爭議的《梵中主教任命臨時協議》。由於中國大陸既有效忠教宗的大量地下教會和信眾，又有由政府主導的官方天主教機構以及信眾，雙方之間長期分裂互不對盤，而這項每兩年需要續簽一次的協定，緩解雙方的不和與分裂是目的之一。

梵中協議2018年簽署後，又於去年10月22日續簽，中國大陸的地下教會和官方教會自此都承認教宗為天主教的最高領袖。雖然續簽協議，但仍然是臨時性質，而且內容一直沒有公開，因此遭到很多人的批評。有人甚至認為協議是梵蒂岡對大陸政府的綏靖妥協，而且並沒有顯著改善大陸天主教徒的處境。

梵蒂岡4月初表示，中國大陸政府決定一位名叫沈斌的主教從江蘇省海門郊區派往上海教區，違反了兩國簽署的主教任命臨時協議；另在4個月前，梵蒂岡也曾指責北京違反了雙邊協議，在一個不被羅馬教廷承認的教區任命了主教。